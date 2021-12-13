Минздрав расследует обстоятельства смерти ребенка от коронавируса

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Žvakė Foto: Vida Press

После того как в общественном пространстве появилась информация о смерти малолетнего ребенка от COVID-19, Минздрав Литвы распорядился, чтобы Государственная служба аккредитации деятельности в сфере здравоохранения провела расследование в связи с качеством предоставленных услуг и их соответствию действующим законам. Министерство также уточняет обстоятельства, по которым, возможно, затянули процесс предоставления данных судмедэкспертизы.

Минздрав сожалеет, что появившаяся в публичном пространстве информация могла причинить боль близким покойного. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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