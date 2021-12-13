Цены на отопление в Литве вызывают беспокойство: в декабре на 60% выше, чем года назад

BNS ru.DELFI.lt

Центральное отопление за год в Литве подорожало на 60,82%, а за месяц (без НДС).

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) утверждает, что цена на отопление растет из-за подорожания горючего и повышения закупочных цен на отопление. Согласно службе, в цену отопления за декабрь включена средняя цена за топливо в октябре – за год биотопливо подорожало на 90,99%, газ – на 268,89%. Если брать крупные города, то самое дешевое отопление пока в Каунасе (5,30 центов с НДС), а самое дорогое – в Вильнюсе (8,74 центов). Во всей Литве самое дешевое отопление в Таураге, а самое дорогое – в Вильнюсском районе, где услугу предоставляет Nemenčinės komunalininkas. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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