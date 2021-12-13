МВД Литвы: Еврокомиссия выделила 15 млн евро на усиление охраны границы с Беларусью

Европейская Комиссия (ЕК) выделила Литве почти 15 млн евро из Фонда внутренней безопасности на срочное усиление охраны внешней границы Европейского Союза (ЕС) с Беларусью, сообщило Министерство внутренних дел (МВД в понедельник.

"Это решение ЕК не только очень важно, но и подтверждает, что усилия Литвы по преодолению кризиса нелегальной миграции видны и ценятся международным сообществом. Наша цель - более прочная и безопасная внешняя граница Литвы, а одновременно также ЕС", – отмечает министр внутренних дел Агне Билотайте в сообщении ведомства.

По сообщению министерства, средства могут быть направлены на модернизацию оборудования наблюдения за границей: вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, приборов ночного видения, сканеров отпечатков пальцев и т.д. Принимая решение, Еврокомиссия отметила, что высоко оценивает усилия Литвы по преодолению кризиса с нелегальной миграцией на границе с Беларусью.

По данным Министерства внутренних дел, литовские пограничники в настоящее время с помощью современного оборудования контролируют около 61% вверенной им внешней границы ЕС. Планируется, что в 2022 году такие же современные системы будут установлены на всем участке границы с Беларусью.

Ранее осенью Еврокомиссия выделила Литве 42 млн. евро экстренной помощи для удовлетворения неотложных потребностей.

В этом году в Литву попали 4,2 тыс. нелегальных мигрантов. Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации миграционных потоков и называют это гибридной агрессией.

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