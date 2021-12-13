Экономист: действия Китая нанесут Литве больший ущерб, чем лишение транзита белорусских удобрений

Действия Китая, которыми он пытается сковать литовский бизнес, могут нанести литовской экономике гораздо больше ущерба, чем прекращение транзита белорусских удобрений, считает старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис.

"Это событие, имеющее большое значение – но намного важнее, что происходит между Литвой и Китаем, а нет то, что происходит между Литвой и Беларусью", – сказал 13 декабря Žinių radijаs Мачюлис.

Экономист напомнил, что напряжение между Литвой и Китаем не является чем-то новым – двусторонние отношения ухудшились после того, как Литва вышла из формата "17+1", объединяющего страны Центральной и Восточной Европы с Китаем и осле того как Вильнюс разрешил открыть первое представительство Тайваня (а не Тайбея).

Однако экономист заметил, что до сих пор давление не было таким жестким, были сбои в торговле, но пауз не было, а в течение последней недели слышится более жесткий тон.

"Сейчас мы видим иное, совершенно новое явление, впервые Китай так общается со страной ЕС или страной Европы. Идет жесткий ответ международным компаниям - если они будут использовать литовские товары, не смогут их ввозить или их ввоз в Китай будет ограничен. Это очень серьезный шаг, поскольку Китай напрямую не может нанести серьезный вред", – сказал экономист.

Он отметил, что официально Китай не может оказывать давление на литовский бизнес, поскольку есть договоры с ЕС, но это не мешает ему парализовать литовские компании иными способами, что, по словам эксперта, он и делает.

"Он может это делать тайно, за закрытыми дверьми и, похоже, делает. Отдельные примеры уже были, и они будут повторяться, это на самом деле может иметь больше последствий, чем транзит удобрений", – заметил Мачюлис.

По мнению экономиста Swedbank, ответ Китая неожиданно болезненный и агрессивный. Он заметил, что Китай может воспользоваться Литвой и показать другим странам, что будет, если не будут учитывать политику Китая и принцип "одного Китая".

"Китая реагирует болезненнее и агрессивнее, нежели можно было ожидать. Есть прогнозы, что могут последовать и кибератаки против литовских ведомств. Китай не маленький и не слабый, прогнозировать его действия непросто, он может разными способами пытаться проучить Литву и показать другим странам, что лучше не выскакивать перед ним, особенно в таких важных вопросах, как Тайвань", – сказал Мачюлис.

В минувший четверг агентство Reuters сообщало, что Китай распорядился, чтобы международные компании разорвали связи с Литвой, иначе они не смогут работтаь на китайском рынке.

В ноябре после того как в Литве было открыто представительство Тайваня, Китай ограничил свое дипломатическое присутствие в Литве.

Прямая торговля Литвы с Китаем невелика, однако действуют сотни экспортирующих компаний, производящих мебель, лазеры, продукты питания и одежду для международных компаний, которые торгуют с Китаем.

После того как "Литовская железная дорога" расторгнет договор о транзите с "Беларуськалием", она лишится 60 млн. евро. Глава компании Мантас Бартушка сказал, что если договор, действующий до 2023 г., будет расторгнут, то компанию ждут иски и штрафы на сотни миллионов евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!