Предлагается законом запретить транзит белорусских товаров через Литву

Правительству и Сейму Литвы предлагают наложить санкции на импортируемую из Беларуси, закупаемую напрямую или поставляемую косвенно из этой страны продукцию. Это также предотвратило бы транзит удобрений "Беларуськалия" через территорию Литвы.

По заявлению министерства, закон направлен на обеспечение интересов безопасности Литвы и общественности, которые нарушаются из-за гибридной агрессии, осуществляемой Беларусью.

В пояснительном письме к проекту закона акцентируется, что каждое государство ЕС в исключительном порядке ответственно за собственную национальную безопасность, поэтому обладает правом решать, что нужно сделать для ее обеспечения.

"Сделки, которые были заключены до введения санкций в Литве, незамедлительно должны быть расторгнуты в одностороннем порядке или по соглашению сторон, либо их выполнение должно быть остановлено на время действия санкций. Запрещается заключение сделок, реализация которых противоречила бы действующим в Литве санкциям", – говорится в письме.

Если закон будет принят, правительство установит продолжительность действия санкций, порядок их отмены, продления, а также исключения и действия, которые обязаны предпринимать или не могут предпринимать физические и юридические лица.

Как утверждает министерство, после принятия закона по причине ограничений бизнес возможно понесет убытки, поэтому предлагается установить переходный период для подготовки к этому.

В минувшую среду вступили в силу санкции США в отношении "Беларуськалия", но транзит удобрений этого производителя через Литву не остановился, поскольку белорусское предприятие еще в ноябре произвело авансовые платежи за железнодорожные перевозки.

Уже после вступления в силу санкций правительство Литвы заявило о стремлении расторгнуть договор литовской государственной ж/д компании ЛЖД с "Беларуськалием", хотя отмечает, что санкции США напрямую не применяются к транзиту удобрений в Литве.

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