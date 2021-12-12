Литовцы активно прививаются бустерной дозой, стало вдвое меньше утилизированных вакцин

Министерство здравоохранения Литвы сообщило, что в ноябре жители активно прививалось бустерной дозой, что наполовину уменьшило количество выливаемых вакцин.

По словам Лукаса Галкуса, советника Управления электронной системы здравоохранения и информационных ресурсов министерства, в октябре было утилизировано почти 11,9 тыс. доз, а в ноябре - 6 тысяч. Пока только за декабрь утилизировано 1,7 тыс. доз вакцин.

"Доступность бустерной дозы через четыре месяца в ноябре увеличила количество вакцинированных людей. В результате было утилизировано меньше вакцин", - сказал представитель министерства.

В последние недели десятки тысяч людей ежедневно прививались бустерной дозой вакцины. По словам Л. Галкуса, в ближайшее время ожидаются аналогичные тенденции вакцинации.

"Количество выливаемых вакцин увеличилось в октябре, поскольку муниципалитеты децентрализовали центры вакцинации, и когда вакцинация проводится в большем количестве мест, вполне естественно, что вакцин выливают больше. Люди не приходят и не отменяют регистрацию, поэтому неиспользованные флаконы в конце дня выливают", - пояснил он.

По данным министерства, с начала вакцинации в Литве было утилизировано 52 000 доз вакцины против коронавируса, что составляет до 1,5% от всех доз вакцины, используемых для вакцинации.

По словам Л. Галкуса, согласно рекомендациям международных организаций, утилизация около 10-15% вакцин - нормальная практика.

Всего Литва получила около 5,88 миллиона доз вакцин, из которых было использовано более 3,84 миллиона доз.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!