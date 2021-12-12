По словам декораторов города, настоящая зеленая елка высотой всего 55 см отвечает идеям экологии и истинным ценностям Рождества - уюта, скромности и в то же время бросает вызов обычным вещам.

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