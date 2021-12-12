В Клайпеде зажгли огни на рождественской елке: маленькая интрига привела в город толпу людей

Рита Гечюнайте ru.DELFI.lt

Foto: Fotodiena

Неожиданное решение для выбора новогодней елки в Клайпеде создало интригу - как выглядит 55-сантиметровая елка на большой Театральной площади? Несколько лет подряд главную площадь города украшали высокие ели, выращенные и подаренные жителями, а декораторы старались не перекрывать их красоту сияющими игрушками. Между тем, маленькая интрига привела в Клайпеду толпу любопытных.

По словам декораторов города, настоящая зеленая елка высотой всего 55 см отвечает идеям экологии и истинным ценностям Рождества - уюта, скромности и в то же время бросает вызов обычным вещам. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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