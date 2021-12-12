Еврокомиссар Синкявичюс покидает партию "крестьян"

Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс в воскресенье объявил, что покидает партию "крестьян".

Об этом он написал в своем фейсбуке. Синкявичюс отметил, что решение назревало давно.

Недавно партию также покинули Лаздияйский и Пасвалисский отделы. Они собираются присоединиться к партии "Во имя Литвы", организованной бывшим премьер-министром Саулюсом Сквернелисом.

Сам еврокомиссар в письме не указал, намерен ли он присоединиться к этой политической силе. Позже он сказал BNS, что не планирует присоединяться к партии Сквернялиса.

По словам В. Синкявичюса, покидающие партию люди "только доказали, что путь радикализации и сноса для них неприемлем".

"Непослушание режиссерской команды копаться в окопах гнева и сопротивления публично осуждается, говоря, что "власть - их цель". Господин председатель, и вы, и я прекрасно осознаем, что эти люди выбрали политику, чтобы изменить ситуацию, создать более социально справедливое и процветающее литовское общество и обеспечить благополучие литовских семей", - написал комиссар.

Политик сказал, что не рассматривает политику как поле битвы: "Я не хочу быть политиком, который накапливает точки общественной поддержки воинственными словами сопротивления, а не повседневными делами".

"Для меня человеческие отношения выше партийных связей", - добавил он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!