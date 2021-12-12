В Литве от коронавируса скончался первый ребенок

Поздно вечером в субботу появилась информация о том, что коронавирус унес жизнь ребенка. Такую информацию можно найти в данных Департамента статистики Литвы.

Эту информацию в субботу вечером в своем профиле подтвердил представитель Департамента статистики Йонас Бачелис.

"Новая смерть после положительного результата теста на COVID появилась в открытых данных, опубликованных сегодня Департаментом статистики Литвы: годовалый ребенок. Это просто совпадение или причиной смерти стал COVID?

Глядя на ежедневный отчет, в котором сегодня была зафиксирована одна новая смерть от COVID в возрастной группе 0–9 лет (только задним числом из-за задержек в выдаче свидетельств о детской смерти из-за обязательного вскрытия и судебно-медицинской экспертизы), можно сделать вывод, что это именно дата смерти годовалого ребенка (невозможно умереть от COVID без положительного диагностического теста). Другими словами, годовалый ребенок умер не только имея положительный результат теста на COVID, но и судебно-медицинская экспертиза показала, что COVID был основной причиной смерти".

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