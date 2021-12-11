Мобильные пункты тестирования на коронавирус будут работать и в праздничные дни

Как сообщило в пятницу Министерство здравоохранения (Минздрав), мобильные пункты, клиники для пациентов с лихорадкой и лаборатории будут работать и в праздничные дни.

По данным Минздрава, лаборатории медицинских учреждений, делающие ПЦР-тесты на COVID-19, 24 - 26 декабря будут работать в обычном режиме.

Семейные медучреждения будут предоставлять услуги пациентам только в случае острого заболевания с лихорадкой и умеренной болью, а также одышкой, головной болью и головокружением, тошнотой и рвотой, а также потерей координации в течение дня, когда пациент находится в состоянии покоя, а также при травмах и повреждениях различного происхождения.

По крайней мере, одно семейное медицинское учреждение, назначенное муниципалитетом, будет работать четыре часа в контактном режиме и четыре часа - дистанционно. Для этого муниципалитеты будут собирать персонал как государственных, так и частных учреждений.

В учреждении, назначенном муниципалитетом, услуги семейной медицины будут предоставляться всем жителям, которые поступили в учреждения первичной медико-санитарной помощи, расположенные на территории муниципалитета. В мобильных пунктах, установленных муниципалитетами, можно будет проводить исследования не менее двух часов в день в течение трех праздничных дней.

Новый год совпадает с выходными, поэтому услуги должны предоставляться как в обычные выходные дни.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!