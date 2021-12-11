Работы у пограничников становится меньше: за минувшие сутки ни один мигрант не пытался попасть в Литву с белорусской стороны - три выстрела

BNS ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

В пятницу не было случаев, когда пограничникам пришлось бы развернуть нелегальных мигрантов из Беларуси, пытающихся попасть в Литву в запрещенных местах. Это второй раз на этой неделе и с 3 августа, когда сотрудники СОГГЛ получили право не впускать иностранцев, пытающихся попасть в Литву нелегально.

С начала кризиса с мигрантами в последний раз ноль в этой статистической категории фиксировался 25 июня. 7 октября развернули 1 иностранца, 21 и 24 августа - по 2. По гуманитарным причинам в пятницу в страну не пустили ни одного иностранца. В пятницу на белорусской стороне в районе границы в Варенском районе было произведено два выстрела. Вечером в Лаздияйском районе в соседней стране также прозвучал один выстрел. Статьи по теме: Погранслужба: за сутки на границе с Литвой развернули 29 мигрантов Министр обороны Литвы: гибридная атака показала, что единство стран Балтии особенно важно С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть 7947 мигрантов. Многие из них пытались пересечь границу несколько раз. Применять служебное оружие на границе литовским пограничникам и помогающим им военным в течение минувших суток не пришлось. В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. На границе с Беларусью введено чрезвычайное положение. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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