Карбаускис на съезде "крестьян": не нужно хоронить эту партию

После того, как некоторые партийцы покинули ряды "крестьян", лидер этой политической силы Рамунас Карбаускис призвал на съезде не хоронить Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ).

"Нас объединяет не жажда получить выгоду, а те ценности, ради которых мы вместе. В этой ситуации, когда нас хоронят, пытаются похоронить, кто-то - радоваться со стороны, я всегда говорю, что хоронить эту партию не нужно. Эта партия не убегает после поражений", - заявил политик соратникам на съезде в субботу.

По его словам, это не означает выхода некоторых политиков как из партии, так и из фракции Сейма. По словам политика, это была чистка "крестьян".

В середине октября из фракции СКЗЛ в Сейме вышли беспартийный Саулюс Сквернелис и еще 12 депутатов, объявивших о создании левоцентристской партии "Во имя Литвы".

В декабре члены Лаздияйского районного отделения "крестьян", в том числе мэр района Аусма Мишкинене, решили присоединиться к созданной экс-премьер-министром политической партии.

"Среди нас все меньше людей, которых не волновало то, что нам объединяет. Такие, оказывается, были. Мы не замечаем этого, таких людей среди нас очень мало, - говорил Р. Карбаускис. - Я не знаю другой партии, председатель которой, имея трибуну, мог бы сказать, что его коллеги, друзья, единомышленники придерживаются таких же взглядов".

Политик заявил, что СКЗЛ "может с поднятой головой смотреть в глаза народу" из-за того, чего удалось добиться, находясь у власти.

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