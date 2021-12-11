Коронавирус в Литве: 1592 новых случая и 15 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1592 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 15 человек, сообщил в субботу Департамент статистики.

Среди умерших 12 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2185 человек, полную схему прививки завершили 21 тыс. 773 жителя.

В больницах сейчас проходят лечение 1261 пациент с COVID-19 - примерно столько же, сколько было сутками ранее, 122 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 11,7 тыс. молекулярных (ПЦР) и 5,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько снизился и составил 822,1 случая. Доля положительных тестов за семь дней снизилась и составила 10,9%.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 488 тыс. человек, скончалось - более 7 тыс. человек.

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