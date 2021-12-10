В Клайпеде коронавирус унес жизнь привитого молодого человека врачи сообщают о сопутствующих болезнях

В четверг, 9 декабря, от коронавируса скончался привитый молодой человек, у которого были сопутствующие заболевания, сообщает Клайпедская республиканская больница.

"У него были сопутствующие заболевания, он был привит", – указали представители больницы без подробных объяснений.

Департамент статистики Литвы сообщил, что скончавшемуся было больше 30 лет он жил в Шилальском районе.

Это третья смерть привитого жителя из возрастной группы 30–39 лет.

Из 6900 человек, скончавшихся от коронавируса, полностью привиты были 534. Прямо и косвенно с COVID-19 в Литве связано больше 13 100 смертей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!