Президент Литвы: для отставки министров оценки не нужно, это их ответственность

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что после заявлений министров транспорта и иностранных дел об их готовности подать в отставку нельзя ждать, пока эти решения получат оценку премьера Ингриды Шимоните.

По словам президента, это ответственность самих министров.

"Если говорят, что министры готовы подать в отставку, в западной практике они это и делают. Они подают заявление об уходе и тогда другие институции принимают соответствующие решения. Нельзя ждать, пока решениям кто-то даст оценку. Это прежде всего ответственность самого политика", - сказал президент журналистам в пятницу.

Он сказал, что репутации государства был нанесен большой урон, когда транзит белорусских удобрений через Литву не прекратился, несмотря на вступившие в силу 8 декабря американские санкции для "Беларуськалия".

"Декларируя, что мы придерживаемся ценностной внешней политики, мы не можем вызывать ни малейших сомнений у партнеров, что мы ее на самом деле придерживаемся. Декларации и наши конкретные действия должны соответствовать", - сказал Науседа.

"То, что было сделано до этой поры, на мой взгляд, не вполне соответствует принципу политической ответственности", - добавил он.

Г. Науседа сказал, что если иметь в виду, что о санкциях США для "Беларуськалия" было объявлено еще в августе, у Литвы было достаточно времени подготовиться, взвесить все обстоятельства, минимизировать убытки и посовещаться с союзниками.

"Но все это делается только сейчас. Вопрос, почему. Почему было упущено столько времени и не предприняты эти действия, которые сейчас приходится делать впопыхах", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Литва не может создавать своими действиями никакой двусмысленности и должна поступать последовательно.

Науседа также сказал, что на следующей неделе планирует встретиться с Шимоните.

После вступления в силу в среду санкций США для "Беларуськалия" их транзит через Литву не остановился. Поскольку "Беларуськалий" еще в ноябре провел авансовый платеж ЛЖД за услуги, этих средств может хватить для перевозок в декабре, январе и феврале.

Министр транспорта Марюс Скуодис и министр ИД Габриэлюс Ландсбергис в четверг сказали, что принимают на себя ответственность за оставшуюся без контроля ситуацию и готовы подать в отставку. Премьер обещает в начале следующей недели объявить решение по министрам.

Правительство Литвы уже после вступления санкций в силу объявило, что добивается расторжения договора Литовских железных дорог с "Беларуськалием", хотя утверждает, что санкции США к транзиту удобрений в Литве напрямую не применяются.

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