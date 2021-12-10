Королевский почтамт в Клайпеде. Превратится в дом-призрак или будет жить?

Здание бывшего главпочтамта перейдет на баланс министерства культуры. Руководство Клайпеды рассчитывает на то, что исторический дом-призрак реанимируют за счет средств из фондов Евросоюза.

Перспективы развития заброшенной почты обсуждались на встрече представителей мэрии и Минкульта. Глава министерства Симонас Кайрис заверил клайпедского градоначальника Витаутаса Грубляускаса, что деньги будут. В здании планируют создать центр наук и искусств. Правда, все эти планы – на уровне прожектов.

"Министерство запланировало до конца завершить процесс и перенять комплекс от "Литовской почты" на свой баланс. Для этого уже предусмотрено финансирование из госбюджета. Эта хорошая новость – гарантия, что здание почты остается в руках государственных ведомств", – сказал мэр.

После того, как здание перейдет на баланс Минкульта, стороны поднимут вопрос о восстановлении постройки за счет европейских денег. Ранее, в середине сентября, был обнародован документ о возможностях преобразований в особняке с башней. Тогда же и было сказано, что здесь должен разместиться центр наук и искусств имени Фридриха Вильгельма Аргеландера – астронома с мировым именем, который родился в Мемеле и жил в доме, стоявшем когда-то на месте почты.

Напомним, в 2019 году почтовики покинули историческое здание и переехали в другое место. В октябре того же года был объявлен аукцион. Стоимость почтамта оценивается в 1,3 млн евро. Жителей Клайпеды возмутила эта новость, поэтому аукцион был остановлен.

Из истории

Здание бывшего главпочтамта находится на улице Лиепу – в годы немецкого правления она также носила название Унтер-ден-Линден. Однако это имя одна из самых красивых улиц Клайпеды получила лишь с началом Первой мировой войны, а до этого, еще в начале XIX века, важнейшая артерия города была названа в честь русского императора Александра I. В 1802 году молодой самодержец всероссийский встретился здесь с королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом III и королевой Луизой. К слову, это была первая зарубежная поездка для государя

На месте нынешнего главпочтамта в те времена располагался дом и сад, принадлежавшие местному купцу, чей сын Фридрих Аргеландер, который провел здесь свое детство, позже стал астрономом. В 1807 году, когда Пруссия была разгромлена армией Наполеона и королевская чета Пруссии укрылась в Мемеле, купеческий дом стал резиденцией прусских принцев – будущего короля Фридриха Вильгельма IV и его брата Вильгельма – будущего кайзера, первого германского императора Вильгельма I. Королева Луиза также часто посещала это место, навещая сыновей.

Начиная с 1833 года, городская почта действовала на этой же улице, но вскоре места стало не хватать – старое небольшое здание почтамта уже не могло обеспечить запросы стремительно развивающегося города. В 1841 году бывший участок купца Аргеландера перешел в собственность государства. Власти учредили здесь краевой совет – некое подобие современного горсобрания. Спустя некоторое время городские власти постановили, что здание нового королевского почтамта города Мемель будет построено именно здесь. Торжественное открытие нового комплекса в стиле неоготика с элементами югендстиля состоялось 16 октября 1893 года. Здесь были оборудованы конюшня, место для почтовых карет и экипажей, колодец. Клайпедский историк Дайнюс Эляртас утверждает, что новый комплекс возник не без участия двух последних королей, которые провели здесь часть своего детства.

Несмотря на разрушительные войны, смену эпох и хозяев, это могучее сооружение, которое венчает 42-метровая башня, где звучит карильонная музыка, напоминающая о былом расцвете восточнопрусского форпоста, до сих пор сохранило свой первозданный облик. Правда, стены из красного кирпича нуждаются в серьезном ремонте, анфилады и залы – в реставрации, а само здание в заботливом хозяине, так как последние серьезные работы по реконструкции здесь проводились еще в советские годы. Между тем новые владельцы в лице государственного предприятия «Литовская почта» пустили дело на самотек.

На протяжении последних двух столетий здесь теплилась жизнь, поскольку здание использовалось по назначению и во времена Германской империи, и межвоенной Литвы, и в советское время и после, но осенью 2019 года руководство «Литовской почты» приняло решение переехать в новые помещения, а весь комплекс уникальных сооружений – продать. Под нажимом общественников министерство транспорта воспротивилось этой инициативе и настояло на том, чтобы остановить аукцион.

Почтамт входит в перечень охраняемых государством архитектурных объектов, следовательно, требует особого отношения, а бизнес, как правило, преследует иные цели. Однако факт остается фактом – двери культового символа Клайпеды закрыты, окна забиты, а между башней, сводами и трубами из красного кирпича плутают и поют холодные балтийские ветра.

Тем не менее, новые обстоятельства, гарантии и решения на уровне Минкульта дают надежду, что ситуация изменится.

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