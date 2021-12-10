Министр транспорта сомневается, что главы ЛЖД и Клайпедского порта могут продолжать работу

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис выразил сомнения, что главы Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai, ЛЖД) и Клайпедского порта могут продолжать работу на своих должностях.

Он сообщил, что попросил правление ЛЖД дать оценку действиям руководителя предприятия Мантаса Бартушки, и, кроме того, говорит, что с трудом представляет себе, как может продолжать работу руководство Клайпедского порта.

"Теперь я уже сам не уверен, насколько Литовские железные дороги, сначала утверждавшие, что они не могут прекратить перевозку удобрений, заранее прилагали усилия к тому, чтобы найти пути, как провести в жизнь санкции. Поэтому ответственно заявляю, что правление предприятия должно срочно дать оценку всем связанным действиям руководства железных дорог. Это я только что сказал и на встрече Бартушке", - написал министр в фейсбуке.

"Также я с трудом представляю себе, что в этом контексте может продолжать работу руководство Клайпедского порта, через который отгружаются белорусские удобрения. Я дам оценку ситуации и в своей команде, и в министерстве", - добавил он.

Он заявил это после того, как в четверг в СМИ появилась информация о том, что ЛЖД сознательно искала пути, как обойти санкции США и продолжать сотрудничество с "Беларуськалием".

"Позиция правительства Литвы в случае Беларуси четкая и единая. Естественно, что находящиеся в управлении государства предприятия тоже должны придерживаться такой же ценностной позиции", - отметил министр.

Министр также сказал, что еще в пятницу он представит в правительстве проекты закона и правительственного постановления о проведении санкций в жизнь на национальном уровне.

"Я надеюсь, что вместе с ответственным за политику санкций Министерством иностранных дел мы быстро примем оптимальное решение и перевозка грузов через Литву прекратится. Сегодня мы встречаемся и с Габриэлюсом Ландсбергисом (министром иностранных дел - ред.)", - сказал Скуодис.

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