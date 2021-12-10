Полиция Литвы сообщила, какие рейды пройдут в декабре

Литовская полиция планирует провести в декабре ряд рейдов и проверок. Вниманием не обделят и тех водителей, которые во время вождения не выпускают из рук мобильный телефон.

Представитель Литовской дорожной полиции Ренатас Сяурусайтис информировал Delfi, что проверки начались.

До 12 декабря полиция больше всего внимания будет уделять проверке водителей и велосипедистов на трезвость.

14-17 декабря пройдут акции, во время которых будут следить за поведением водителей за рулем - это коснется тех, кто управляет автомобилем, не выпуская телефона из рук.

Delfi напоминает, что эти проверки могут осуществляться и на автомобилях без опознавательных знаков: полицейские с камерами и фотоаппаратами будут ездить по городу на автомобилях без опознавательных и следить за водителями, поэтому нарушители не всегда смогут их заметить.

Автопарк полиции недавно пополнился новыми автомобилями без опознавательных знаков: 10 Kia Ceed и новыми Renault Megane. Кроме того, полиция ездит на мощном BMW и Audi A6.

20-23 декабря полиция будет следить за хулиганами на дорогах, которые используют опасные маневры, обгоняют другие авто в неположенном месте, не соблюдают сигналы светофора.

26-30 декабря водителей авто, велосипедов и электросамокатов будут проверять на трезвость.

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