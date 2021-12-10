Таможня вернула во Францию груз, предназначавшийся для белорусской авиакомпании Belavia

Применяя санкции Европейского союза, литовская таможня в пятницу сообщила, что вернула во Францию груз, предназначавшийся для белорусской авиакомпании Belavia.

"Решение не оформлять экспортную декларацию принято, так как не был получен договор между предприятиями, доказывающий, что сделка заключена до 25 июня этого года. Экспорт для включенных в санкционные пакеты ЕС предприятий по заключенным позже договорам запрещен", - указано в сообщении.

Груз стоимостью 154 тыс. евро, который предполагалось экспортировать из Франции в Беларусь, представлял собой оборудование для обслуживания гражданских самолетов. Товары возвращены французской компании Embraer Aviation France.

На минувшей неделе в Сообществе вступил в силу пятый пакет санкций для 28 физических и юридических лиц (17 человек и 11 предприятий), имеющих отношение к организации нелегальной миграции с целями политического давления и организации репрессий против жителей Беларуси.

Под санкции попали прокуроры и судьи белорусского режима, командиры погранвойск, а также авиакомпания Belavia, гостиница "Планета", туроператор "Центркурорт" и др.

Брюссель обвиняет режим Александра Лукашенко в гибридной атаке против ЕС с привлечением тысяч мигрантов с Ближнего Востока и направлением их на границы Польши, Латвии и Литвы.

Лукашенко отрицает свою ответственность за это.

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