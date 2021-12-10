Глава Litgrid: технически мы не можем впускать больше электроэнергии из России

После того, как оператор системы передачи электроэнергии Эстонии заявил, что страны Балтии ведут переговоры о возможности поступления большего количества электроэнергии из России и Беларуси, глава литовской компании Litgrid Рокас Масюлис отметил, что это технически невозможно и вряд ли позволит решить проблему значительного повышения цены на электроэнергию в регионе.

Масюлис признал, что переговоры с балтийскими соседями о "техническом сглаживании" определенных технических параметров и методологии торговли электроэнергией не означают увеличения объемов электроэнергии из третьих стран.

"Трудно сказать, помогут ли ценам попытки что-то искусственно здесь поднять. А во-вторых, это не очень возможно с технической точки зрения, потому что все расчеты мы делаем по методике (принятой в Литве - BNS)", - сказал в среду журналистам Масюлис.

По его словам, вполне естественно, что на политическом уровне могут возникать инициативы по той или иной реакции на резкое повышение цен в странах Балтии и Финляндии, но Litgrid следует методике, действующей в Литве.

"Мы видели эти дискуссии о том, что эстонцы якобы сказали, что это необходимо обсудить. Конечно, нормально, что политики дискутируют, что, может быть, "вот, давайте возьмем здесь, и русские помогут". (...) Litgrid рассчитывает пропускную способность на основе утвержденной методики, в соответствии со своими собственными формулами, и цифры получаются такими, какими получаются", - сказал Масюлис.

По его словам, в этом случае завышенные ожидания соседей можно спутать с техническими переговорами, направленными на "калибровку" двух методик - одностороннего соглашения Литвы и двустороннего соглашения между Латвией и Эстонией.

"Мы больше говорим о калибровке этих формул, но она не повлияет ни на конечные количества, торговлю, ни на что", - говорит он.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил в среду, что электроэнергия из России не влияет на цены, рынки не связаны и никаких переговоров по этим темам не ведется.

Эстонская общественная телекомпания ERR, ссылаясь на компанию Elering, сообщила, что страны Балтии рассматривают возможность "допустить на свои рынки больше российской и белорусской электроэнергии".

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