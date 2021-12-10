Бартушка: закон о запрете транзита удобрений "Беларуськалия" защитил бы ЛЖД от банкротства

Глава группы Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) Мантас Бартушка говорит, что само предприятие не планирует и не будет останавливать транзит белорусских калийных удобрений, так как это грозит ему банкротством, однако принятие государством закона могло бы создать правовое основание и защитило бы группы в судах.

"Если это не будет сделано и ЛЖД расторгнет договор раньше срока, другая сторона может потребовать возмещения потерянных доходов. Если суд удовлетворит хотя бы часть такого иска, ЛЖД грозит банкротство", - сказал на пресс-конференции в четверг Бартушка.

По его словам, даже в том случае, если государством будет принято решение об остановке транзита "Беларуськалия", вполне вероятно, что белорусы все равно пожалуются в международный арбитраж.

"В любом случае мы окажемся в международном арбитраже, поэтому для нас очень важно, чтобы было принято твердое в правовом отношении решение", - сказал Бартушка.

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