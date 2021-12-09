Минздрав ответил, что делать, если ребенок переболел ковидом

В Литве началась вакцинация подростков от ковида, со следующей недели начнут прививать детей с 5 лет. Вакцинация детей вызывает у родителей немало вопросов.

В четверг Минздрав Литвы сообщил, что с этого дня на прививку можно записывать детей с 5 лет. Родителей волнует вопрос, как быть с детьми, которые переболели коронавирусом?

Представитель Минздрава Юлианас Галишанскис подтвердил Delfi, что в случае с переболевшими детьми действует тот же порядок, что и со взрослыми.

"Регистрироваться на вакцинацию можно через 150 дней с момента, когда был установлен диагноз, прививают одной дозой", – сказал он.

Отец подростка Арунас попытался записать на ревакцинацию своего сына, однако ему ответили, что сейчас бустерной дозой прививают только людей старше 18 лет.

Представитель Минздрава сказал, что сейчас бустерной дозой прививают только жителей старше 18 лет, а вопрос ревакцинации подростков будут решать, когда появятся рекомендации Европейского агентства лекарственных средств и литовских экспертов.

"Обращаем внимание на то, что бустерной дозой могут прививаться лица с 12 лет, если они входят в группу риска", – сказал Галишанскис.

С 9 декабря в Литве на вакцинацию от COVID-19 уже можно регистрировать детей 5–11 лет. Вакцина для детей этой возрастной группы должна поступить в начале следующей недели, а вакцинация начнется 15–16 декабря, сообщает Минздрав Литвы.

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