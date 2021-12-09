9 декабря, в 14.19 ч. поступило сообщение о том, что в Расейнском районе, в деревне Рашчай, горит жилой вагончик, внутри может находиться человек, возможно, в вагончике есть газовый баллон.
Сообщалось, что рядом с вагончиком находится резервуар с 2 куб. м газа.
Приехав на место происшествия, пожарные обнаружили, что в вагончике произошел взрыв.
Пострадавший пока не найден. Пожарные выясняют, был ли он в вагоне в момент возникновения пожара.
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