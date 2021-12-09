Большой пожар в Расейнском районе: произошел взрыв в жилом вагончике, рядом находится резервуар с газом

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал о пожаре в Расейнском районе.

9 декабря, в 14.19 ч. поступило сообщение о том, что в Расейнском районе, в деревне Рашчай, горит жилой вагончик, внутри может находиться человек, возможно, в вагончике есть газовый баллон.

Сообщалось, что рядом с вагончиком находится резервуар с 2 куб. м газа.

Приехав на место происшествия, пожарные обнаружили, что в вагончике произошел взрыв.

Пострадавший пока не найден. Пожарные выясняют, был ли он в вагоне в момент возникновения пожара.

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