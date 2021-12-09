"Я утром информировал премьера, что готов взять на себя ответственность, просто не удалось провести в жизнь санкции (санкции США для "Беларуськалия" - BNS)", - сказал Скуодис на пресс-конференции в четверг.
Ранее о готовности подать в отставку сообщил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
Премьер Ингрида Шимоните сказала, что знает о намерениях министров, но еще не приняла решение по ним.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!