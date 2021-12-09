В Вильнюсе открывается зимний парк развлечений "Лепкальнис"

9 декабря, в 12 ч. открывается зимний парк развлечений "Лепкальнис". Будут работать 2 и 3 трассы, пишет Made in Vilnius.

Как и в прошлом году, количество клиентов будет ограничено – билеты будут продавать заранее.

С первых дней работы будет открыт пункт проката инвентаря, лыжная школа и кафе. Все желающие попасть в помещения: пункт проката, школу или кафе должны предъявить "паспорт возможностей". Зимний парк развлечений работает 80–90 дней зимой.

В зимний сезон в центре работает 10 трасс, они отличаются по уровню сложности. Каждый сможет найти здесь наиболее подходящий для себя маршрут. Общая протяженность трасс 2,6 км.

В центре работает мощная система для производства снега, которая позволяет и в небольшие морозы подготовить трассы. В этом сезоне в центре оборудован удобный подъемник, который улучшит условия для детей и начинающих.

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