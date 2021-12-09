Начато расследование.
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В Вильнюсе, на Кафедральной площади, было обнаружено тело мужчины. Личность покойного не установлена. Мужчине было около 35 лет. Внешних следов насилия на теле не обнаружено. Тело нашли 8 декабря, в 15.30 ч.
Начато расследование.
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