Коронавирус в Литве: 1643 новых случая и 17 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1643 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 17 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

Среди умерших 15 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 1956 человек, полную схему вакцинации завершили 18 537 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1271 пациент с COVID-19 - на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, 125 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 15,5 тыс. молекулярных (ПЦР) и 3,8 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько снизился и составил 846,4 случая. Доля положительных тестов за семь дней выросла и составила 12,2%.

С начала пандемии этой болезнью в Литве заразились 486 тыс. человек, скончались - 6,9 тысячи.

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