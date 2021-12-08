Министр транспорта Литвы: авансовые платежи "Беларуськалия" были нетипичными

Министр транспорта Литвы признает, что выполненные "Беларуськалием" в ноябре платежи за доставку удобрений через Литву в декабре, в свете будущих санкций США, были нетипичными.

"Я бы не хотел комментировать конкретные детали, до конца всех нюансов я даже не знаю, только подтверждаю факт, но да, переводы были нетипичными и совершенно другими, нежели те, что делались в течение всего договорного периода. Иными словами, здесь делались авансы далеко наперед", - сказал BNS Марюс Скуодис.

Он сказал, что был удивлен действиями белорусской стороны при уплате авансов.

"Один момент, о котором я знаю - что Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) в какой-то момент попросили еще до 8 декабря, когда было оставлено время юридическим лицам закончить все отношения, выполнить авансовый платеж, но он не включал в себя 8 декабря, а после того, насколько мне известно, упала и сумма дополнительно. Этот момент удивил", - сказал Скуодис журналистам в Вильнюсском аэропорту.

Отвечая на вопрос, будет ли рассматриваться этот вопрос, а вместе с ним и ответственность главы Lietuvos gelezinkeliai Мантаса Бартушки, министр уверял, что важна совокупность всех обстоятельств.

"Факт, что предприятие должно действовать в соответствии с правовыми актами, и пока у меня нет каких-то фактов, которыми я мог бы сказать, что предприятие нарушило правовые акты и тому подобное. Но вопросы мы рассмотрим, и здесь важна совокупность обстоятельств. Сам вопрос проведения в жизнь санкций США, поскольку многое не ясно до сих пор - это одно, обстоятельства авансов - это второе, возможные действия государственных институций или те действия, которые должны быть - третье. И все это пришлось на один период в несколько недель, когда мы эти ответы и должны будем найти", - сказал BNS Скуодис.

Глава Lietuvos gelezinkeliai на заседании парламентского Комитета по бюджету и финансам объяснял, что авансовый платеж "Беларуськалия" обслужили банки, а санкции еще не вступили в силу. Об этом, по его словам, были поставлены в известность и Министерство транспорта, и Министерство иностранных дел.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в среду уверял, что не был информирован о состоявшемся в ноябре авансовом платеже белорусского предприятия Литовским железным дорогам.

По словам Скуодиса, если проверяющая сделки стратегических предприятий правительственная комиссия сочтет, что договор Lietuvos gelezinkeliai и одного из крупнейших в мире производителя калийных удобрений "Беларуськалий" представляет угрозу для национальной безопасности, он будет расторгнут.

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