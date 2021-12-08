Промышленники просят Минздрав в обязательном порядке тестировать непривитых работников во всех сферах

Литовская конфедерация промышленников (ЛКП) обратилась в Минздрав в связи с правилами тестирования работников, у которых нет "паспорта возможностей". В комментарии сказано, что работники без "паспорта возможностей" сейчас идут в те сферы, где не требуется тестироваться. По словам промышленников, это искажает конкуренцию и создает дополнительное напряжение в условиях, когда работников итак не хватает.

Согласно порядку, действующему с 1 декабря 2021 года, сейчас за обязательные тесты платят сами работники или их работодатели, если достигнута такая договоренность.

По данным ЛКП, это ставит в незавидное положение те секторы, работники в которых должны обязательно тестироваться. Кроме того, если за тесты платит работодатель, у работника нет стимула прививаться.

"Сейчас бизнес сталкивается с нехваткой работников, поэтому работников, которым надо тестироваться, легко переменить в другой сектор, где нет обязательного тестирования. Работодатели уже столкнулись с ситуацией, когда непривитые - хорошие специалисты, от которых зависит деятельность компании. По мнению ЛКП, это создает нечестную конкуренцию, поэтому нужно уравнять условия", – сказано в сообщении.

Ныне действующий порядок выделяет только несколько секторов, работники в которых должны тестироваться в обязательном порядке. Есть секторы, в которых работники должны тестироваться только перед началом работы.

"Очевидно, что даже в тех секторах, где работники без "паспорта возможностей" не должны регулярно тестироваться, не обходится без контакта с другими работниками (если нет возможности работать удаленно).

ЛПК призывает Минздрав Литвы обсудить введение обязательного тестирования работников без "паспорта возможностей" во всех сферах, где нет возможности работтаь удаленно. Такое решение помогло бы избежать дискриминации, с которой сталкиваются некоторые секторы, уравняло бы условия деятельности и гарантировало бы принцип равенства", – сказано в обращении.

ЛКП отмечает, что важно также сохранить разумную цену тестирования, поскольку сдавать регулярно ПЦР-тест стоит слишком дорого. Такие расходы не по карману работникам и работодателям, это загнало бы людей в "тень".

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