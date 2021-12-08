Свою деятельность прекращает один независимый поставщик электроэнергии

Независимый поставщик электроэнергии Vilniaus elektra прекращает свою деятельность. Об этом 7 декабря узнали его 2500 клиентов.

Директор Vilniaus elektrа Матас Якубонис в среду сказал Delfi, что вскоре появится пресс-релиз, по телефону он ничего комментировать не стал.

В сообщении, которое получили клиенты Vilniaus elektra, сказано, что компания прекращает свою деятельность с 8 декабря 2021 года.

"О прекращении деятельности информирована Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) и Energijos skirstymo operatorius", – сказано в документе. Там сказано, что такое решение компании может быть неожиданным для ее клиентов.

"Однако, чтобы переход к другому поставщику был более слаженным, мы позаботились об альтернативе. Мы призываем Вас выбрать независимым поставщиком электроэнергии компанию Elektrum Lietuva", – сказано в сообщении, к которому прилагается специальный код, который позволит получить скидку в размере 20 евро на первый счет в новой компании.

Представитель Elektrum Юрате Рупшене сказала Delfi, что компания Vilniaus elektra обратилась к ним с просьбой позаботиться о ее клиентах, которые остаются без поставщика.

"Естественно, мы согласились оказать помощь, мы понимаем , что в такой момент у жителей может появиться беспокойство и много вопросов. Мы подготовили конкурентоспособное предложение, предлагаем воспользоваться им с 1 января 2022 года.

Для нас важно, чтобы не был дискредитирован сам процесс либерализации поставок электроэнергии, чтобы не пострадали потребители, попав к дорогому гарантийному поставщику. Поэтому мы спешим на помощь в подобной ситуации. Честно говоря, решение Vilniaus elektra нас не удивляет – с самого начала было ясно, что ситуация будет меняться, пока все не устоится. Так и произошло – в начале года мы переняли клиентов Inregnum, а сейчас уходит еще одна компания", – сказала она.

В свою очередь представитель ГСРЭ Айра Пикчюнене сказала, что участники рынка вольны решать, оставаться им на рынке или нет.

"Однако в подобных случаях важно обеспечить права потребителей и их законные интересы. По данным ГСРЭ, Vilniaus elektra с 9 декабря 2021 г. не будет поставлять электроэнергию. По закону, клиентам Vilniaus elektra, которые попали в первый этап либерализации, с 9 декабря услуги будет поставлять Energijos skirstymo operatorius (163 клиента), а остальным - Ignitis", - сказала специалист.

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