Договор Lietuvos gelezinkeliai и "Беларуськалия" оценит правительственная комиссия

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис просит правительственную комиссию по проверке сделок стратегических компаний оценить соглашения между литовской железнодорожной компанией Lietuvos gelezinkeliai и одним из крупнейших мировых производителей калийных удобрений - "Беларуськалием", по которому белорусские удобрения транспортируются через Литву и Клайпедский порт.

Комиссию просят оценить, отвечает ли соглашение интересам национальной безопасности, сообщило Министерство транспорта.

По словам Скуодиса, транспортировка белорусских удобрений через Литву оправданно вызывает ряд вопросов национальной безопасности, поэтому было решено обратиться в комиссию для принципиальной оценки дальнейшей реализации соглашения.

Эта комиссия, а затем и правительство два года назад рассматривали заявление Игоря Удовицкого и терминала навалочных грузов Birių krovinių terminalo (BKT), контролируемого "Беларуськалием", с просьбой разрешить расширение в Клайпедском порту.

Решение было конфиденциальным, но сам BKT публично объявил в октябре 2019 года, что комиссия постановила, что компания не отвечает интересам национальной безопасности, а позже правительство поручило комиссии установить условия для инвестиций компании – по утверждению BKT, они должны были достигать около 70 млн евро.

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила в среду, что после вступления в силу санкций США в отношении "Беларуськалия" транзит продукции компании через Литву не должен продолжаться долго.

"Точно без каких-то конкретных дат, без конкретных месяцев могу сказать, что не вижу возможности для того, чтобы этот транзит продолжался длительное время", – заявила Шимоните в среду на совместной пресс-конференции с премьерами других Балтийских стран.

Она подчеркнула, что цели санкций США, являющихся стратегическим партнером Литвы, соответствуют и целям Литвы.

"Принимаемые решения, прежде всего, конечно, в отношении хозяйственных субъектов, имеют под собой определенную цель, которую Литва как государство всегда одобряла – чтобы автократические режимы пользовались как можно меньшим финансовым комфортом, чем им иногда удается добиться", – отметила Шимоните.

Премьр-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер Эстонии Кая Каллас также подчеркнули, что не видят возможности для сотрудничества с автократическим белорусским режимом.

"Санкции в отношении Беларуси и России могут быть эффективными тогда, когда они принимаются совместно и соблюдаются совместно. В отношении Беларуси уже принят пятый пакет санкций (Евросоюза – BNS), и если речь идет о других санкциях в будущем, то мы "за", поскольку эти санкции могут быть действительно эффективными", – сказал на пресс-конференции в Вильнюсе Кариньш.

По словам Каллас, согласованные санкции следует соблюдать.

"С компаниями, которые попали под санкции, точно не будем сотрудничать", – отметила глава эстонского правительства.

Шимоните также сказала, что правительство готово помочь литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai в решении вопросов содержания инфраструктуры в связи с возможными потерями.

"Я бы не бралась специфицировать эту ситуацию, поскольку это государственная компания и государственная инфраструктура, поэтому, несомненно, государство позаботится о том, чтобы эта инфраструктура была подходящей для других перевозчиков, других отправителей и других клиентов", – сказала премьер Литвы.

"То, что потребуется от правительство с этой целью, правительство и сделает", – добавила она.

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