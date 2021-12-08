По предварительным данным, зажаты оба водителя.

На место происшествия выехали пожарные, врачи скорой и полиция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!