Около Вильнюса столкнулись автобус и легковушка: есть пострадавшие

ru.DELFI.lt

8 декабря, в 12.41 ч., по Единому номеру помощи 112 сообщили о том, что в Вильнюсском районе, в деревне Григайчай, на ул. Пятргалес столкнулись автобус и легковушка. Есть пострадавшие и зажатые люди.

По предварительным данным, зажаты оба водителя. На место происшествия выехали пожарные, врачи скорой и полиция. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!