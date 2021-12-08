Вечеринка в Мариямполе закончилась убийством

Вечеринка в Мариямполе закончилась трагедией: в квартире ножом была убита женщина, врачи пытались помочь пострадавшей, но тщетно. Сейчас полиция выясняет, что произошло в ночь убийства. В деле трое подозреваемых, один из них арестован.

24 ноября, в 1 ч. ночи по Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что в квартире на ул. Драугистес ранен человек. На место происшествия выехали врачи и полиция. Пострадавшая (1976 г.р.) была ранена в ногу.

В квартире находились трое пьяных мужчин (1986, 1973 и 1975 г.р.). Самый трезвый "надул" в алкотестер 2,52 промилле, двое других были почти на промилле пьянее.

Кроме того, в квартире обнаружили пакет с порошком белого цвета, который подозреваемые в ту ночь также употребляли. Полиция не сомневается, что в пакете- наркотики, но какие, выяснят специалисты.

Сначала было начато расследование по факту нанесения нетяжких увечий и хранения наркотиков.

Сейчас расследуется убийство, поскольку через 5 дней (29 ноября) пострадавшая скончалась в больнице. Подозрения предъявлены всем троим мужчина,.

Под арестом находится только один из них. 7 декабря суд продлил срок ареста Т.Г. на три месяца. Второго арестованного после происшествия подозреваемого Ж.К. прокурор не просил оставить под стражей.

Третий подозреваемый - Ж.З. - ареста избежал, его освободили через двое суток.

Пока полиция не раскрывает ни обстоятельства происшествия, ни мотивы преступления, расследование продолжается.

Известно лишь, что покойная и подозреваемые были знакомы.

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