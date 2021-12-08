МВД Литвы в 3 раза увеличит выплату мигрантам, которые добровольно согласятся вернуться на родину

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте увеличила в три раза выплату нелегальным мигрантам, которые добровольно решают вернуться на родину. Она составит 1000 евро, сообщило министерство в среду.

"Возвращение мигрантов в страны происхождения является сложным и длительным процессом. Содержание одного мигранта обходится Литве в год в 11 тыс. евро – это на самом деле большое бремя для государства. Мы ищем способы, как поощрить добровольный возврат и надеемся, что повышение выплаты повысит число выбравших вернуться", – цитируются в пресс-релизе министерства слова Билотайте.

Министерство отмечает, что основная часть этих выплаты будет финансироваться за счет средств, предоставленных Литве Еврокомиссией на борьбу с миграционным кризисом.

По информации МВД, Департамент миграции завершил рассмотрение прошений об убежище мигрантов, незаконно попавших в Литву из Беларуси. Они были зарегистрированы летом и в сентябре.

Из 3272 заявлений убежище предоставлено 54 иностранцам – остальных ожидает высылка из страны. Убежище предоставлено гражданам Сирии, Йемена, Ирака, Эритреи, Афганистана. Они получат разрешения на жительство в Литве и будут участвовать в программе интеграции.

В суде обжалованы около 610 решений Департамента миграции. Суд до сих пор не удовлетворил ни одну жалобу мигрантов – по 86 делам жалобы отклонены, еще в 48 делах оставлены без рассмотрения.

Билотайте отмечает, что это подтверждает, что "большинство прибывших в Литву мигрантов не являются истинными просителями убежища, а решения Департамента миграции с отказом его предоставить являются обоснованными".

Как сообщило министерство, решение о выплате в тысячу евро будет действовать до 20 января следующего года и будет применяться только в отношении находящихся сейчас в Литве мигрантов.

Служба охраны госграницы Литвы до сих пор выделяла мигрантам, решившим добровольно вернуться на родину, финансовую помощь в размере 300 евро и обеспечивала билетами.

Из Литвы уже высланы 400 нелегальных мигрантов, 345 из них добровольно покинули страну.

В этом году через границу с Беларусью в Литву попали более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потока мигрантов и называют это гибридной агрессией.

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