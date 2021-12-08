Женщину с температурой не приняли ни в государственной, ни в частной клинике

В последнее время в Литве жители жалуются на то, что им не удается своевременно попасть к врачу. Ждать приходится неделями и даже месяцами. Однако появилась еще одна проблема – больного с температурой, даже при отрицательном тесте на COVID–19 врачи все равно не хотят принимать на очную консультацию. С этим столкнулась и Кристина из Вильнюса (имя и фамилия редакции известны).

Кристина рассказала, что серьезно заболевает примерно в это время каждый год. Однако из-за пандемии на этот раз ей было сложно получить необходимое лечение.

"В прошлом году мне пытались поставить диагноз по телефону, просили покашлять в трубку. Я надеялась, что через год ситуация изменится, но и на этот раз я столкнулась с тем же", – сказала женщина.

У Кристины заболело горло, поднялась температура. Врач консультировала ее по телефону и попросила описать, что она видит у себя в горле.

"Разговор был комичный, в конце выяснили, что у меня вырезаны миндалины, тогда врач решила, что антибиотики мне не нужны. Я лечилась дома, но через неделю мое состояние ухудшилось: начался сильный кашель, он мешал мне спать по ночам.

Я решила обратиться к частному врачу. В частной клинике мне сказали, что врач сначала консультирует пациента по телефону, а потом решает, надо ли назначать анализы и приезжать в кабинет. Я просто хотела, чтобы врач послушал мои легкие. Я сдала тест на COVID–19, он у меня был отрицательным", – сказала Кристина.

В конце концов ей удалось связаться с медсестрой своего семейного врача, но и та не хотела, чтобы пациентка с температурой приходила в поликлинику, несмотря на отрицательный результат ПЦР-теста.

"Мне пришлось поругаться с ней, в результате мне предложили приехать через 2 дня. Меня этот вариант не устроил, я объяснила, что через два дня мне может стать еще хуже. Тогда мне сказали, что врач меня примет. Слов нет, тебе плохо, ты истощен, хочешь, чтобы тебя осмотрели, назначили подходящее лечение, а не гадали на кофейной гуще. (...) Куда податься человеку с температурой? Тем более, что ПЦР-тест отрицательный", – вопрошала Кристина.

Она также сказала, что ей никто не упомянул о существовании специальных клиник для больных с температурой, о них она узнала позже, от знакомых.

Журналисты обратились за комментарием в поликлиники.

По словам представителей Шешкинской поликлиники, количество очных и удаленных консультаций у них примерно одинаковое. По телефону в основном консультируют больных коронавирусом: даже если у человека бессимптомная форма, ему звонят раз в несколько дней.

"Наши врачи понимают важность "живых" консультаций, во время таких визитов можно точнее поставить диагноз и назначить подходящее лечение. Но бывают ситуации, когда целесообразнее удаленный вариант , например, выписка лекарств, продление больничного, назначение анализов. С целью экономии времени и из-за угрозы COVID–19 сами пациенты иногда с большим удовольствием консультируются по телефону", – сказано в ответе.

Люди без температуры и симптомов ОРВИ могут выбирать наиболее подходящий вариант консультации.

"Немного иначе обстоят дела с теми, у кого есть температура. Таких пациентов сначала консультируют по телефону, оценив состояние пациента, врач решает, нужна ли очная встреча и назначает визит в специальный кабинет для больных с температурой. Там пациента не только осматривают, но, в случае необходимости, ему назначают анализы, делают рентген и др., назначают лечение", – сказано в ответе.

Такие же правила действуют и в другой большой поликлинике столицы - Каролинишкской.

В этой поликлинике есть специальные кабинеты для взрослых и для детей с температурой, в них ведет отдельный вход с улицы.

Минздрав в свою очередь сказал, что форму обследования и консультирования пациентов с температурой выбирают сами медучреждения в зависимости от состояния здоровья пациентов.

Контактные услуги должны предоставлять, если пациент обращается в связи с резким ухудшением состояния, кроме того, контактно предоставляется первая консультация у врача, если было выписано направление.

Если у пациента диагностировано инфекционное заболевание или есть подозрение на инфекцию, то форму консультации выбирает врач. Если пациенту назначают удаленную консультацию, но он считает, что в его интересах прямой визит, врач должен назначить контактный визит. Если в поликлинике нет условий для принятия пациента с возможно инфекционным заболеванием, то его должны направить в учреждение, которое предоставляет пациентом этой поликлиники подобные услуги.

Журналисты спросили у представителей Минздрава, что делать, если у человека температура, а в поликлинике его не принимают?

Минздрав ответил: "Если поднялась температура, надо обратиться к семейному врачу и следовать его рекомендациям. Обычно в таком случае людям рекомендуют не выходить из дома, но тут уже врач должен сказать, что делать, Минздрав услуги жителям не предоставляет".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!