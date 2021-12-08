Вступили в силу санкций США для "Беларуськалия": транзит через Литву - до января

Рано утром 8 декабря окончательно вступили в силу введенные в августе санкции США для одного из крупнейших в мире производителей удобрений - белорусского завода "Беларуськалий", а Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) в среду еще повезут груз калийных удобрений в Клайпедский порт.

В декабре находящиеся в госуправлении литовские железные дороги Lietuvos gelezinkeliai (LTG) еще будут перевозить через Литву в Клайпедский порт грузы "Беларуськалия", являющегося одним из крупнейших мировых производителей удобрений.

Входящая в литовскую ж/д группу компания грузовых перевозок LTG Cargo в декабре должна перевести около 1 млн тонн удобрений. Это означает, что, как и прежде, через территорию Литвы будут следовать по 6-9 составов в сутки.

По договору с Lietuvos gelezinkeliai белорусская компания уже рассчиталась за провоз этих грузов заранее.

Об этом было сообщено 8 декабря, когда окончательно вступили санкции США в отношении "Беларуськалия".

"В случае расторжения договора противоположная сторона может потребовать компенсации понесенных убытков", – сказал BNS представитель литовской компании по связям с общественностью Мантас Дубаускас. Он не мог раскрыть, какими могут быть убытки, поскольку условия договора являются конфиденциальными.

Как говорится в сообщении, то, будут ли эти услуги предоставляться белорусской компании и далее, будет зависеть от режима санкций, решений государственных ведомств и позиции банков в вопросе обслуживания ее денежных переводов.

"В связи со сложившейся ситуацией Lietuvos gelezinkeliai ведет консультации с ведомствами ЕС и США, среди которых - Бюро контроля за иностранными активами Казначейского департамента США (OFAC), говорится в сообщении.

В среднем LTG Cargo перевозила более 10 млн тонн грузов "Беларуськалия" в год почти за 60 млн евро.

LTG Cargo в будущем надеется перевозить больше грузов не только в Литве, но и в Украине и Польше, кроме того, новые возможности появятся и после завершения проекта железнодорожной колеи европейского типа Rail Baltica.

Департамент казны США в августе ввел санкции для "Беларуськалия" и до 7 часов утра 8 декабря дал бизнесу время завершить сделки.

В минувший четверг в расширенных списках санкций США оказался и экспортер продукции "Беларуськалия" - "Белорусская калийная компания". Сделки с ней должны быть завершены до 1 апреля следующего года.

По словам Латакаса, это позволяет контролируемому Игорем Удовицким и "Беларуськалием" Терминалу насыпных грузов (Biriu kroviniu terminalas), который в Клайпедском порту грузит удобрения "Беларуськалия", работать до апреля.

"Терминал готов работать, так как они могут до 1 апреля осуществлять платежи в долларах США. Они пока работают и они видят здесь выход", - сказал BNS глава Клайпедского порта.

Премьер Ингрида Шимоните во вторник сказала, что в среду будет больше информации по вопросам, связанным с санкциями США.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во вторник сказал, что проведение в жизнь санкций США в отношении "Беларуськалия" зависит от предприятий, однако не исключил и возможность вмешательства правительства.

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