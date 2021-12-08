Эпидемиологическая ситуация в Литве больше не улучшается: при оценке возможных ограничений важен один критерий

В литовских школах снова растет количество новых случаев коронавируса, эпидемиологическая ситуация в стране больше не улучшается, сказала главный эпидемиолог Лорета Ашоклене.

"Сейчас заболеваемость стабилизировалась, заметного спада не наблюдается. Мы видим, что снова растет количество новых случаев среди детей, особенно в группе 10–19 лет, – сказала эпидемиолог. – Дети вернулись в школы, уровень заболеваемости снова растет".

По данным Департамента статистики, показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 000 жителей снижался с ноября. В течение последней недели этот показатель практически не меняется – чуть больше 850 случаев.

Национальный центр общественного здравоохранения во вторник сообщил, что на прошлой неделе в Литве было 705 активных очагов, 455 из них – в школах и детских садах.

"Заболеваемость либо снижается, либо остается стабильной во всех возрастных группах, за исключением детей 0-9 лет, где рост небольшой, выше уровень заболеваемости в группе 10–19 лет", – сказала Ашоклене.

Она обратила внимание на то, что самый важный показатель при оценке введения новых ограничений - сокращение количества коек в больницах.

"В этой сфере каких-то особых изменений мы не наблюдаем особых перемен. Основная задача – не перегрузить систему здравоохранения. Пока таких сигналов не видно", – сказала эпидемиолог.

По ее словам, количество больных в больницах остается стабильным, то же самое и в реанимации.

В больницах сейчас находится 1321 пациент с COVID-19, 128 – в реанимации.

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