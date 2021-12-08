С Нового года в Литве подорожает алкоголь

Из-за повышения акцизов бутылка пива в Литве в 2022 году подорожает на 2 центра, бутылка вина - на 10 центов, а крепкого алкоголя - на 30 центов. В следующем году вступают в силу льготы на крафтовое пиво, но производители сомневаются в том, что это позволит избежать роста цен: сейчас растут цены на энергоносители, сырье, все услуги и тару.

С Нового года в Литве повышают акцизы на сигареты и алкоголь - это одни из немногих налоговых изменений, которые ждут в 2022 году. В ближайшие три года акцизы на алкоголь будут повышать следующим образом - на продукцию с содержанием этилового спирта по 6,8% в год, на промежуточную продукцию – в среднем по 8%, на вино и другую ферментированную продукцию крепостью выше 8,5%, на пиво – 10%.

В следующем году вступает в силу и льгота на крафтовое пиво (продукцию ремесленного пивоварения). Тариф акциза на 50% будет меньше для небольших пивоварен, производящих не больше 80 000 гектолитров в год. Наполовину меньший акциз будет действовать на реализованное пиво в количестве 10 000 гектолитров в год.

За счет повышения акцизов на алкоголь госбюджет в 2022 году планирует получить на 17,3 млн. евро больше.

Президент Литовской гильдии пивоваров, которая объединяет крупнейших производителей, Саулюс Галадаускас сказал Delfi, что повышение акцизов непропорциональное.

"Минфин и парламентский Комитет по бюджету и финансам получили данные ГНИ, согласно которым, употребление и продажи пива за последние 5 лет (с 2016 по 2020) в Литве снизились на 18%, крепкого алкоголя - всего на 2%, а продажи виноградного вина увеличились на 10%. К сожалению, было решено три года подряд повышать акцизы на пиво и вино на 10%, а на водку всего на 7%. Я уже не говорю о сидре, продажи которого за то же время упали на 22%, а акциз будет повышаться три года на 19%", – сказал он.

Галадаускас считает, что такая акцизная политика толкает людей в сторону крепкого алкоголя.

В свою очередь глава Ассоциации независимых малых производителей пива Гинтарас Бингялис сказал, что из-за конкуренции повышение акцизов может заставить производителей пива искать возможности снижения расходов на себестоимость, чтобы не повышать цены.

"Тут есть разные способы, остается надеяться на то, что крупные производители не будут компенсировать растущие налоги дешевым и менее качественным сырьем", – сказал он.

"Цена на пиво поднимется, и не только из-за акциза, поскольку значительно выросли цены на электроэнергию, сырье, увеличились зарплаты, дорожает тара, стало больше требований в сфере охраны окружающей среды", – сказал Бингялис.

Галадаускас сказал, что малые производители вряд ли снизят цены из-за предоставленной им льготы. "Они не увеличат цены или изменят из меньше, чем те, кто не получил льготы, – сказал он. – Конечно, льготы помогут малому бизнесу в конкуренции с крупным, у которого нет льгот", - сказал он.

Бингялис в свою очередь заметил, что малый бизнес никогда не конкурировал с крупным, поскольку не может конкурировать с массовым производством.

По оценке Центробанка Литвы, повышение акцизов на алкоголь будет способствовать росту инфляции в 2022 году. Вместе с повышением пенсий, пособий и зарплат в резуьтате цены вырастут на 0,32%.

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