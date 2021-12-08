Перед праздниками литовцы едут за покупками в Польшу, и сейчас не только за продуктами

Ромас Садаускас-Кветкявичюс ru.DELFI.lt

Немалая часть жителей южной Литвы перед Рождеством и Новым годом едет за покупками в Польшу. Их привлекает дешевый злотый и дешевое горючее. Литовцы в польском городке Сейны сказали, что в этом году отправились за покупками раньше обычного, потому что опасаются возможных ограничений из-за появления нового штамма.

На КПП Лаздияй-Огродники сейчас литовские таможенники проверяют автомобили, а пограничники наблюдают за ними издали. На польской стороне стоит полицейский автомобиль, но полицейские проверяют автомобили выборочно. В Сейнах за 1 евро дают 4,52 злотых. В понедельник утром на стоянке у магазина Biedronkа было всего несколько автомобилей с польскими номерами, к обеду их количество увеличилось. И какие же цены ждут литовцев в Польше? Шоколадное яйцо Kinder nespodzianka в Biedronkа стоит 3,99 злотых (0,88 евро), шоколадный Дед Мороз – 9,99 злотых (2,21 евро). А что с ценами в мясном отделе? Килограмм свиного окорока - 8,99 злотых (1,99 евро), корейки – 11,99 злотых (2,65 евро). Молочный отдел: молоко пастеризованное 2% жирности 2,39 злотых (0,52 евро), литр кефира – 2,89 злотых (0,64 евро), 390 г сметаны 30% жирности – 3,99 злотых (0,88 евро), йогурты по 400 г - 1,99 злотых за шт (0,44 евро). Булочки по 0,29 злотых (0,06 евро). Автор статьи не обошел стороной и цены на алкоголь в Польше (поскольку действует запрет на рекламу алкоголя в СМИ название конкретного сорта не указывается): упаковка из 8 бутылок польского пива - по 2,49 злотых (0,55 евро) за 0,5 л. 0,5 л 95% спирта - 49,99 злотых (11,06 евро). 0,5 л польской водки - 17,99 злотых (3,98 евро). "Чего тут скрывать, покупаем напитки к праздникам. Будет Рождество, Новый год, пригласим гостей. Так и пишите, пусть засунут политики свои акцизы, а мы пили и будем пить, только покупаем не в Литве, а в Польше. Каждый месяц не ездим, но перед главными праздниками обязательно закупаемся. Сейчас приехали заранее, поскольку неясно, что с этим омикроном будет, может опять на карантин всех закроют", – сказал Валентинас из Алитуса. Немало могут сэкономить в Польше и семьи с детьми. 82 подгузников Dada в Biedronkа стоят 29,99 злотых (6,64 евро), а 68 подгузников Pampers – 52,99 злотых (11,72 евро). Туалетная бумага Queen bialy стоит 4,49 злотых (0,99 евро) за 8 рулончиков. 12 таблеток Gripex - 7,49 злотых (1,66 евро). А как с ценами на горючее? На АЗС Lotos литр бензина 95 марки стоит 6,04 злотых (1,34 евро), столько же стоит дизельное топливо, газ стоит 3,37 злотых (0,75 евро). Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!