Главком ВС Литвы: НАТО пристально следит за ситуацией в восточном регионе и мире

НАТО пристально следит за ситуацией в восточном регионе и мире, говорит главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Литвы, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, который во вторник принял участие в проходившей в Нидерландах и в онлайн-режиме внеочередной конференции Военного комитета НАТО.

"Было представлено общее понимание или картина безопасности. Ситуацию мы видим одинаково - как в Европе, так и шире", - сказал Рупшис BNS по телефону с командного пункта НАТО в Брюнсюме.

"Мы посмотрели и по отдельным регионам, обсудили действия своих основных учений, действия по сдерживанию, обменялись мнениями. Главный месседж в том, что к сложившейся ситуации НАТО относится с особым вниманием", - сказал он.

По его словам, угрозы, возникающие перед государствами Альянса - комплексные, ситуация у границ Украины, куда Россия стягивает свои силы, является одной из составляющих.

Главнокомандующий ВС также сказал, что у Альянса "есть четкая картина" и того, что происходит в Балтийском регионе и на всем восточном фланге.

"НАТО понимает, что происходит, у него есть четкая картина того, что происходит в Балтийском регионе и на всем восточном фланге, у него также есть четкое представление о том, как нам следует действовать в ответ на эти угрозы", - сказал Рупшис.

Киев утверждает, что Москва стянула 115 тыс. военных к границе Украины, в аннексированный в 2014 году Россией Крым и два восточных региона Украины, контролируемые поддерживаемыми Россией сепаратистами.

Кремль, в свою очередь, называет заявления Запада "истерией" и отклоняет обвинения в том, что планируется вторжение в Украину, одну часть которой – полуостров Крым – он уже аннексировала в 2014 году.

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