Министр: санкции для "Беларуськалия" – в руках предприятий, но государство может вмешаться

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что проведение в жизнь санкций США для одного из крупнейших в мире производителя удобрений - белорусского завода "Беларуськалий" - будет зависеть от предприятий, однако не исключает и возможности вмешательства правительства.

Он сказал это накануне вступления в силу объявленных в августе США санкций. Литовские ведомства и государственные предприятия некоторое время выясняли, запрещают ли санкции транзит удобрений "Беларуськалия" по железным дорогам Литвы через Клайпедский порт.

"Каждый участвующий в цепочке поставок юридический субъект должен определиться, будет он заключать сделки или нет. По сути проведение санкций в жизнь зависит от решения самого субъекта", - сказал Ландсбергис журналистам в Сейме во вторник.

"Прямого юридического обязательства проводить в жизнь введенные из Америки санкции не возникает", - сказал он.

По его словам, бизнес, включая участвующие в транзите государственные предприятия Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) и Клайпедский порт, "не обязан отчитываться перед государством за принятие решений".

И все же министр не раз подчеркнул, что у государства есть возможность "в рамках своей компетенции искать выходы, как услышать приглашение стратегических партнеров к солидарности".

"Нужно иметь в виду и политику государства, которая тоже может обусловить определенные изменения, принятие решений в других областях", - сказал Ландсбергис.

"Я не отрицаю, что это может случиться", - сказал глава литовской дипломатии.

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