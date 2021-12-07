В Литве компенсации за отопление получат больше людей

С января компенсацию затрат на отопление будут получать больше людей - чтобы облегчить финансовую нагрузку на малоимущие слои населения из-за роста цен на теплоэнергию.

Во вторник Сейм принял поправки к закону О денежно-социальной помощи малоимущим жителям: 117 депутатов проголосовали за, один воздержался.

Поправки к Сейму о легализации более высокого предела доходов, поддерживаемых государством, применяются при расчете компенсации затрат на отопление жилья.

С января следующего года компенсацию получат еще 15 тыс. жителей и для этого потребуется дополнительно 15,8 млн. евро. Эти средства предусмотрены в обновленном проекте госбюджета на 2022 год.

Сейчас компенсацию получают 95 тысяч человек. На это выделяется 14 млн евро в год.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!