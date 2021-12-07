Специалисты оценили новые требования к автоаптечкам: можно будет положить жгут-турникет в карман покойнику

Согласно новым требованиям в автомобильной аптечке должны быть два жгута-турникета для остановки кровотечения. Уже в начале года, когда объявили об этом новшестве водители задавались вопросом - зачем и как ими пользоваться? Это требование вызвало переполох и среди специалистов – большая часть водителей не только не успеет воспользоваться, но и не сумеет применить такое средство.

Врачи выразили свое удивление в социальных сетях. Даже специалисты Скорой помощи заметили, что им крайне редко приходится использовать жгуты-турникеты, поэтому их интересовало, как водители, которые даже не видели это средство, будут им пользоваться?

"Лучше, чтобы не было", – сказала одна специалист, заметив, что неправильное применение такого средства может иметь печальные последствия.

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Сомнения вызвала и цена жгутов-турникетов в аптеках (8-13 евро). По словам специалистов, которые обучены ими пользоваться, это значит, что это самые простые жгуты, китайские, которые не помогут, когда речь идет о спасении жизни, могут даже не сработать в ответственный момент.

Один специалист, который не хотел, чтобы называли его имя, иногда едва вскрыв упаковку с таким жгутом, видные следы деформации.

В Литве уже была история с закупками жгутов-турникетов в Китае для военных. Тогда уже говорили о том, что хотя военные их и носят с собой, но не знают, сработают ли они в нужный момент.

Журналист, бывший стрелок Лукас Пилецкас сказал Delfi, что он прошел несколько курсов, на которых обучали использованию жгута-турникета, но он признал, что цены его удивляют.

"30 евро - это минимум за качественный жгут-турникет. Иногда они бывают и дороже", – сказал собеседник.

Его также озадачило требование возить этот жгут-турникет с собой в машине. По его словам, такой жгут используют при сильных кровотечениях, когда кровь бьет фонтаном или оторвана конечность.

"В таком случае есть 1,5-2 минуты на то, чтобы остановить кровотечение. 99% водителей за такое время даже не найдут жгут в аптечке и не смогут им воспользоваться, для этого надо обнажить конечность, поверх одежды такой жгут не надевают: важно и правильно зафиксировать его, чтобы не нанести вред. Нам на курсах говорили, что на все 1,5-2 минуты, иначе человек скончается от потери крови и можно будет положить жгут в карман покойнику", – иронизировал собеседник.

Он сказал, что тут надо говорить о качестве этого средства и о курсах по оказанию медпомощи, но будущие водители посещают такие курсы, качество которых недостаточное. Он заметил, что многие будущие водители получают свидетельство об окончании таких курсов, даже не посетив занятие.

"Неправильное использование жгута-турникета может нанести большой вред, кто тогда за это ответит?", - вопрошал Пилецкас, напомнив и о сомнительном качестве дешевых жгутов. Он также сказал, что водители практически вряд ли смогут ими воспользоваться.

Собеседник признал, что сам думает о том, как поступить: формально отнестись к новому требованию или купить действительно качественный жгут, который стоит недешево.

Пилецкас вспомнил новшества 2003 года, когда решили, что лекарства в аптечке не нужны, поскольку водители не следят за их сроком годности, а средства для остановки кровотечения из аптечки убрали, поскольку неумелое их использование наносит больше вреда, чем дает пользы. Сейчас, по его словам, возвращаются к тому, от чего ушли, только за большие деньги.

"С тем жгутом, который использовали раньше, было сложно затянуть рану так, как надо. С помощью жгута-турникета это сделать легче, не нужно столько усилий. Но им надо уметь пользоваться, без этого будет больше вреда, чем пользы", – сказал собеседник Delfi.

Он заметил, что пополнение аптечки необходимыми средствами, будет стоить недешево, только два качественных жгута-турникета стоят 60 евро, а плюс маски и пакеты для охлаждения - до 100 евро.

Специалисты Минздрава сказали Delfi, что переходного периода не будет, поскольку он уже завершается – новый порядок был утвержден в конце марта 2021 года.

Согласно новому порядку с 1 января 2022 г. в аптечке должны быть: одноразовые маски для защиты лица от дыхания/маска для реанимирования, быстрые маски первой помощи (2 шт.)

одноразовые гипотермические (охлаждающие) пакеты (2 шт.)

жгут-турникет для остановки сильных кровотечений, применяемый на руках или на ногах (2 шт.).

Два жгута-турникета, по словам специалистов Минздрава, нужны, чтобы останавливать кровотечение в двух местах.

На вопрос, будет ли меняться курс оказания скорой помощи для водителей, чтобы водители знали, как использовать жгуты-турникеты, специалисты Минздрава сказали Delfi, что водителей обучат, как пользоваться этими средствами.

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