"Надо запустить петицию с требованием восстановить памятник Ленину". Что происходит и не происходит с главной площадью Клайпеды?

На протяжении последних нескольких лет власти активно говорят о необходимости реконструировать главную площадь города – Атгимимо. Общественность знакомили с проектами, рассматривались разные варианты, включая строительство подземной стоянки, однако с началом пандемии планы несколько изменились. Дискуссии утихли, горожане подзабыли об изменениях. Мы разузнали о новейших подробностях.

Площадь Атгимимо (Возрождения) появилась в Клайпеде в советские годы. В довоенное время здесь стояли дома. В 1976 году здесь установили памятник Ленину, площадь получила одноименное название. В 1991 году его демонтировали, но ничего нового, кроме маленького постамента в честь диссидента Витаутаса Вичюлиса, совершившего акт самосожжения, тут так и не появилось. Сегодня пространство нуждается в капитальном ремонте – плиты давно треснули, никаких точек притяжения нет. Властям об этом известно, но проблема не решалась на протяжении десятилетий. В 2018 году дело сдвинулось с мертвой точки, но пока – лишь на бумаге.

Клайпедчанин Петр с грустью шутит: "Надо запустить петицию с требованием восстановить памятник Ленину. Быть может, тогда власти забегают и, наконец, займутся реконструкцией главного пространства в полную силу".

Ретроспектива

Известно, что решения для площади разрабатываются. Проект курирует компания Cloud architektai. Муниципалитет заключил с предприятием договор на выполнение соответствующих работ, но детали переговоров не разглашаются. Планируется, что на площади появится окружность, на которой будет изображен силуэт старого города, хотя на промежуточном этапе говорилось, что ее превратят в созвездие, в левой части которого поместят рельефную Луну из нержавеющей стали. В конце концов, от этой задумки отказались.

Завотделом по правовым вопросам самоуправления Андрюс Качалинас в разговоре с изданием подчеркнул, что Луна никогда не рассматривалась чиновниками как вариант-победитель в конкурсе. Власти высказались за первичный проект.

Также городская администрация нацелена на строительство подземной автостоянки. Соответствующий конкурс провели в марте. Под площадью планируется оборудовать двухъярусную площадку на 228 машин. Стоимость одного места оценивалась по-разному – от 30 до 57 тыс. евро. Говоря об общей сумме, на реконструкцию должны были потратить около 16 млн евро – такая цифра звучала в 2019 году, но с учетом новых обстоятельств цена может увеличиться в несколько раз. Строительство начнут не раньше июня 2022 года, хотя ранее говорилось, что не позже весны. Изначально придется работать под землей, а реконструкцией самой площади займутся позднее. Когда именно, пока неизвестно.

Мы здесь власть

Директор городской администрации Гинтарас Нянишкис рассказал, что все идет по плану.

"Самоуправление уже одобрило архитектурные решения о подземном хранилище. На следующей неделе планирует утвердить проект о наземных решениях. Еще через неделю их предадут огласке, в первом квартале 2022 года планируется, что у нас уже будет технический проект. Во втором квартале определимся с подрядчиком и начнем археологические исследования, а также реальные строительные работы. План – успеть к открытию Музыкального театра. Такое обязательство взял на себя горсовет", – сказал он.

Как именно будет выглядеть силуэт старого города на рельефной окружности, что будет представлять собой площадь с точки зрения деталей? На этот вопрос глава исполнительной власти города не ответил, но подтвердил, что Луны не будет.

"Решения наземной части будут отличаться. Они будут такими, какими были в условиях предыдущего конкурса. Какими они будут конкретно – пока сказать не можем, так как они еще не утверждены", – говорит Г. Нянишкис.

Площадь





Глас народа

Далеко не все относятся к предстоящей реконструкции позитивно. Так, организация, объединяющая защитников архитектурного наследия Клайпеды – Klaipėdos miestiečių draugija ("Общество горожан Клайпеды"), – считает, что действующий проект преображения площади убивает возможность возродить здание старой биржи. Одна из красивейших построек Мемеля была уничтожена после Второй мировой войны в 1945-1947 годы.

По словам председателя организации Бенаса Володзка, молодого историка, местные власти не стремятся воссоздать первозданный облик города. Возрождение исторического квартала, примыкавшего к бирже, как и сохранение остатков аутентичной культуры, похоже, не заботят чиновников, хотя горожане в ходе опросов не раз высказывались за восстановление здания.

Кроме того, его смущает тот факт, что строительные работы будут проводиться параллельно с археологическими раскопками. Несмотря на то, что Клайпедский территориальный отдел Департамента культурного наследия не видит в этом проблемы, возглавляемое историком сообщество, не понимает, как в ходе таких "мероприятий" удастся не повредить сохранившиеся фрагменты исторических зданий. Скорее всего, в таком случае их просто демонтируют – пожертвуют наследием ради стоянки.

"Подозреваю, что с оборудованием паркинга преследуется цель отнять у будущих поколений возможность возродить исторический центр города", – говорит Б. Володзка.

"Общество горожан Клайпеды не поддерживает вызывающий множество сомнений проект реконструкции площади Атгимимо, в ходе которого должна быть оборудована подземная автомобильная стоянка. В случае реализации этого инвестиционного проекта будет закрыт путь для возрождения Биржевой улицы со стоящими на ней с двух сторон зданиями", – говорится в официальном обращении ассоциации.

Позиция правящих

В то же время глава правящей фракции консервативной партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы", председатель комитета по вопросам экономики и финансов Айдас Кавяцкис рассказал журналисту, что стоимость оборудования одного парковочного места будет варьироваться в пределах 30 тысяч евро.

"Я рад, что администрация самоуправления ответственно оценило выводы аудита проекта и предприняло действия. <...> Площадь Атгимимо – репрезентационное общественное пространство города. Мы все давно ждем обновления", – говорит он.

Политик дал высокую оценку действующему проекту.

"Архитектурные решения, которые предлагаются для наземной части площади, действительно выглядят впечатляюще. Если все будет реализовано правильно, площадь изменится до неузнаваемости", – сказал А. Кавяцкис.

В поисках архитектуры

В свою очередь, депутат горсовета, член комитета по культуре, просвещению и спорту Нина Путейкене разделяет опасения представителей Общества горожан. Она выразила сожаление, что горадминистрация не считает должным ознакомить народных избранников с визуализацией проекта. Оценить его художественную ценность не представляется возможным.

Кроме того, депутат сожалеет, что город крайне поверхностно относится к возрождению аутентичной довоенной культуры, которая должна была бы найти свое отражение в новой архитектуре.

"Клайпеда как город совершенно не оценивает свое историческое наследие и не учится – не считается с теми архитектурными решениями, которые были созданы уже в этом столетии, то есть в XXI веке. Я говорю, например, о восстановленной Рисовой мельнице – это отличный пример современной архитектуры, который справедливо воспринимается как визитная карточка города. Мы забываем об этом. Скептикам нужно напомнить, что задача возродить что-то аутентичное – вполне реальна. Более того, такие проекты успешны. Нет ничего зазорного в том, чтобы переносить прошлое в настоящее. <...> Говоря о площади, люди, которые интересуются и чтят историю, поддерживают идею о том, чтобы рассмотреть возможность о возрождении биржи, но в случае реализации выбранного проекта это вряд ли удастся осуществить. Что касается самого проекта, то он, с одной стороны, модернистский, а с другой – утилитарный. Это, в первую очередь, связано с подземными гаражами", – говорит Н. Путейкене.

По словам депутата, подземная автостоянка в центре Клайпеде нанесет вред городу. Самоуправление обманывает горожан, считает она.

"Реализуя такой проект, самоуправление обманывает нас, клайпедчан, несколько раз. Во-первых, согласно плану о гармоничном движении, говорится о том, что старый город не должен выступать в роли центра притяжения для машин. Площадь Атгимимо в старый город не входит, но это историческое место – это так называемый новый город. И мы отлично понимаем, что если там оборудуют паркинг на 228 мест, оно станет пунктом притяжения для автомобилей", – отметила народная избранница.

Помимо этого, Н. Путейкене считает, что горадминистрация лукавит, когда приводит в качестве обоснования для строительства подземной автостоянки реконструкцию Музыкального театра, которому, нужны парковочные места. По ее словам, во многом это делается из-за появления нового отеля Victoria Hotel Klaipėda. Его владелец – депутат горсовета, глава предприятия Kaminera grupė Арунас Тума. Он куда больше других заинтересован в новой парковке.

"Есть определенный диссонанс. Возводя подземный гараж, мы отметаем возможность для возрождения старинных зданий, однако на наземной части площади планируем установить окружность, на которой будет изображен силуэт старого города. Мой призыв прост – давайте будем не отображать его на поверхностях, а отстраивать и воссоздавать в реальной жизни", – подытожила она.

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