Спецкоды для строителей в Литве - только начало: перемены возможны и в других секторах

С Нового года в Литве у строителей должны быть специальные коды, подтверждающие, что они работают легально. Специалисты Соцмина Литвы говорят, что в будущем такие коды, возможно, введут и для работников других секторов, например, общепита или ремонта автомобилей. Представители этих секторов сказали, что пока ничего о таких планах властей не слышали.

В строительном секторе с 2022 г грядут перемены. У всех работников этого сектора должен быть специальный код, который можно получить через систему Фонда социального страхования ("Содры"). В этом коде будет следующая информация: имя и фамилия, дата социального страхования, код юридического лица/ работодателя, название места работы. Соцмин указал, что цель введения такого порядка - снижение числа нелегалов в строительном секторе.

Проверять наличие года будут отвечающие за это ведомства: Государственная инспекция по труду, ГНИ, СРФП, полиция, работодатель, отвечающая за строительство компания или уполномоченное им лицо.

Если у работника не будет кода, штраф получит и он, и евро, за повторное нарушение 1100-2550 евро. Работник без кода получит штраф 50-150, за повторное нарушение - 150-250 евро.

О том, что подобные коды вскоре могут потребоваться не только работникам строительного сектора, Delfi сказал президент Литовской ассоциации строителей Далюс Гедвилас.

По его словам, об этом сказали на конференции, организованной ассоциацией на прошлой неделе. Информацию Delfi подтвердил и Соцмин.

После того как законы вступят в силу, ГИТ проведет мониторинг и с учетом его результатов рассмотрит введение такого же кода или его усовершенствованного варианта в сфере клининга, общепита, ремонта автомобилей и сельского хозяйства", – указало министерство.

Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене сказала, что о подобных предложениях для сектора общепита она не слышала.

"С нами никто об этом не говорил и не обсуждал это. Для нас это новость. Но сейчас работников очень не хватает, работать некому, поэтому сложно сказать, хорошая это мысль или плохая", – сказала она.

На вопрос о нелегальном труде в сфере общепита Шишкаускене сказала, что если такое и существует, то встретиться с этим можно нечасто.

"Знаете, иногда просто Может, раньше такое и было, но сейчас, я даже не знаю, сейчас я знаю, что во многих небольших кафе и ресторанах сами владельцы стоят у кассы или на кухне у плиты, поскольку катастрофически не хватает работников. Мы призываем власти облегчить ввоз работников из третьих стран, иначе гостиницам будет очень плохо, не хватает горничных, официантов. Поэтому сейчас проблема в том, кто будет работать, а не в то, легально ли работают. Раньше бывали и студенты, а сейчас они учатся удаленно, поэтому работников мало, сомневаюсь, что они могут быть нелегальными", – сказала она, оценивая ситуацию в сфере общепита.

"Я не знаю, что власти там видят", – прибавила президент ассоциации.

Президент Литовской ассоциации по кузовному ремонту Эгидиюс Мишкелюнас, говоря о секторе ремонта транспортных средств, сказал, что ничего о таких планах не слышал.

"Если речь идет о юридических лицах, то наша деятельность ясно регламентирована, за нарушения грозят штрафы и взыскания. На сегодняшний день действует хороший регламент и ГИТ хорошо выполняет свою работу - рейды. Приходят на объект и находят человека, который работает без трудового договора, какие еще коды нужны? Я видел, как ГИТ проверяет работников, это много времени не отнимает, быстро выясняют, все ли официально трудоустроены. Я не видел, чтобы эта проверка была проблемой. Но если ГИТ в результате станет легче проверять, то мне кажется, никакой разницы не будет, можно вводить и такую систему", – сказал он, заметив, что если все работники работают легально, никаких протестов не будет.

Портал напоминает, что в строительном секторе Литвы с 1 января 2022 года работники сами смогут взять в "Содре" специальный код, кроме того, за него это может сделать и работодатель.

На вопрос, какая ответственность ждет работодателя, сказали, что именно он должен проверять, чтобы у всех рабочих были коды, которые они должны предъявлять во время проверок.

"Код будут проверять, как "паспорт возможностей", с помощью мобильного приложения, их будет два: одно для работодателей, заказчиков/подрядчиков, а другое – для контролирующих ведомств", – указал Соцмин.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!