Коронавирус в Литве: 1837 новых случаев и 14 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1837 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

Среди умерших 10 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2285 человек, полную схему вакцинации завершили 15 530 жителей.

В больницах сейчас проходит лечение 1321 пациент с COVID-19 - на несколько десятков меньше, чем чем сутками ранее, 128 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 11,8 тыс. молекулярных (ПЦР) и 5,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько вырос и составил 858,8 случая. Доля положительных тестов за семь дней выросла и составила 11,9%.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 482 тыс. человек, скончались - 6,9 тысячи.

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