В позапрошлые сутки количество не впущенных было схожим, днем раньше – несколько больше.
В понедельник не было иностранцев, впущенных в Литву по гуманитарным причинам.
Утром понедельника в Лаздийском районе Литвы, с белорусской стороны, был слышан одиночный выстрел, а вечером у Вильнюсского района в соседней стране стреляли еще раз, однако СОГГЛ не указывает, связано ли это с нелегальной миграцией.
За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.
С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть 7,9 тыс. мигрантов. Многие из них пытались пересечь границу несколько раз.
В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. нелегальных мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.
Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в Литве была объявлена экстремальная ситуация.
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