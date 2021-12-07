С января в автомобилях должны быть аптечки нового образца, иначе ждет штраф

С 1 января 2022 года литовские водители должны обновить содержимое автомобильной аптечки или приобрести новую: меняются требования относительно ее содержимого.

В принятых правилах, которые вступают в силу с 1 января, в следующем году в аптечке должны быть некоторые новые средства.

Согласно новому порядку в аптечке должны быть:

одноразовые маски для защиты лица от дыхания/маска для реанимирования, быстрые маски первой помощи (2 шт.)

одноразовые гипотермические (охлаждающие) пакеты (2 шт.),

жгут-турникет для остановки сильных кровотечений, применяемый на руках или на ногах (2 шт.)

Водители, которые впервые узнали о новых требованиях от журналиста Delfi, сказали, что надеялись на переходный период перед вступлением в силу новых правил. Остался месяц, а новый порядок был принят в августе 2020 года.

Если в аптечке есть жгут-турникет, но не хватает других средств, то ее можно использовать до 2024 года.

Во время прохождения техосмотра проверяют, есть ли в машине все необходимое - огнетушитель, аптечка нужного образца. Если чего-то не хватает, это как небольшой недостаток указывается в документах. В случае необходимости недостающие средства можно купить во время техосмотра.

Полиция может проверять наличие необходимых средств и назначать штраф за их отсутствие. В первый раз за отсутствие огнетушителя, аптечки (или за аптечку неправильной комплектации) грозит предупреждение, а во второй раз - штраф в размере 5 евро. За повторное нарушение штраф составляет 10-12 евро.

Некоторые средства первой помощи специалисты рекомендовали иметь в аптечке уже давно. Это касалось одноразовых масок для защиты лица от дыхания, которые нужны во время реанимирования/искусственного дыхания и гипотермических пакетов.

В новых правилах сказано, что водителям необязательно покупать новые аптечки, можно пополнить имеющиеся дополнительными средствами. Например, жгут-турникет стоит 8-13 евро, одноразовые гипотермические (охлаждающие) пакеты - чуть больше евро за штуку, примерно столько же стоят и маски.

Однако если водители решили поменять аптечку, они должны быть внимательными - в некоторых магазинах есть варианты старого образца без жгутов и других обязательных средств.

Аптечка полной комплектации стоит около 40 евро.

До этого правила, регламентирующие содержимое автомобильных аптечек в Литве менялись в 2003 году. Тогда из аптечек исчезли лекарства, поскольку специалисты заметили, что водители не проверяли их срок годности и возили просроченные. Кроме того, тогда упразднили средства для остановки кровотечения. В результате аптечка пополнилась специальным двухсторонним пледом, одна сторона которого греет, а другая охлаждает. Вместо лекарств в аптечке появились разные бинты и пластыри.

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