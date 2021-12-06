Проблемы в торговле с Китаем: глава МИД Литвы попросил ЕК вмешаться

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в понедельник попросил Еврокомиссию (ЕК) вмешаться, чтобы убрать помехи в торговле Литвы с Китаем.

Ландсбергис обратился к главе дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепу Боррелю и ответственному за торговлю вице-председателю комиссии Валдису Домбровскису после того, как литовские предприниматели сообщили, что не могут растаможить отправленные в Китай товары.

"Прошу вас от имени Литвы включиться в дискуссии с властными институциями Китая, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, - говорится в письме министра, которым располагает BNS. – Я буду благодарен за вашу постоянную поддержку в деле обеспечения того, чтобы международная торговля осуществлялась в соответствии признаваемыми во всем мире правилами и доброй практикой торговли, а таможенные и другие процедуры не использовались как средство политического давления на государство-член ЕС".

"Я бы хотел подчеркнуть важность единства и солидарности ЕС, а также твердую и принципиальную позицию ЕС в развитии сотрудничества с Китайской Народной Республикой (КНР). Необходима решительная реакция на уровне ЕС, чтобы направить Китаю сигнал, что политически мотивированное экономическое давление неприемлемо", - утверждает он.

Литва и Китай переживают кризис двусторонних отношений, так как Пекин протестует против решения Вильнюса наладить связи с Тайванем.

Литовская конфедерация промышленности на минувшей неделе сообщила, что Литва была вычеркнута из электронной системы таможенного декларирования Китая, а это делает невозможным экспорт в эту страну.

По словам Ландсбергиса, с такими проблемами при ввозе товаров сталкиваются исключительно литовские предприниматели, работающие в секторах фармацевтики, лазеров, электроники, пищевой промышленности.

"Трудно не заметить, что новейшие меры КНР являются продолжением проводимой с августа политики мотивированного экономического принуждения. Китай никогда не скрывал намерений наказать Литву за решение покинуть формат "17+1" и наладить более тесные связи с Тайванем", - указывает в письме министр.

Глава литовского внешнеполитического ведомства подчеркивает, что нарастающее давление со стороны Китая окажет "прямое воздействие на весь ЕС и нашу общую торговую политику".

Ландсбергис в письме также подчеркнул, что Литва не была информирована об односторонних решениях Китая остановить импорт грузов.

"Последние действия властей Китая повышают политически мотивированное экономическое давление до беспрецедентно высокого уровня. То, с чем мы сталкиваемся теперь, нельзя назвать иначе, как экономическое насилие, осуществляемое по разным каналам, с явным нарушением международных норм", - сказал он.

По ходу углубления кризиса, в конце ноября китайское посольство сообщило, что прекращает выдачу виз в Литве. Тогда дипломатическое представительство указало, что выдача останавливается по техническим причинам, однако это произошло во время кризиса литовско-китайских отношений из-за Вильнюса с Тайванем.

Китай в последнее время больше всего рассержен решением Литвы разрешить действовать в стране тайваньскому представительству с использованием названия острова. Эксперты говорят, что на китайском языке название этого представительства звучит как "представительство Тайваня". Пекин усматривает в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство.

В других странах мира тайваньское представительство действует от имени Тайбэя, так как установилось международное соглашение, что такое название не противоречит политике "одного Китая".

После того, как в ноябре открылось представительство в Вильнюсе, Пекин официально понизил уровень дипломатического представительства с Литвой до временных поверенных.

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