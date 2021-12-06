Как в следующем году изменятся зарплаты в Литве: у некоторых работников они снизятся

Эрнестас Наприс ru.DELFI.lt

Pinigai Foto: Unsplash

У части работников зарплата "на руки" в следующем году станет меньше из-за принятых поправок. Почти 600 000 жителей в обязательном порядке должны будут переводить деньги в пенсионные фонды. Люди с самыми низкими доходами получат на 15 евро больше, но те, у кого зарплата выше 1000 евро в лучшем случае не почувствуют перемен. Бизнесу с Нового года придется решать головоломку необлагаемого налогами минимума (ННМ). Самые большие зарплаты уменьшатся на 4 евро в месяц. Как изменится зарплата, можно узнать с помощью калькулятора Delfi.

Статьи по теме: